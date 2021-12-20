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Найден мертвым экс-депутат ЕР, выложивший слово «Чукотка» из сотен мертвых гусей

Следователи рассматривают две версии - противоправные действия в отношении погибшего депутата и суицид

Фото: instagram.com/hunting_in_siberia

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, которого ранее лишили членства в «Единой России» после обвинений в незаконной охоте и убийстве около 180 гусей, найден мертвым в своем офисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Магаданской области.

«Проводим проверку по данному факту. Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», – сказали следователи. 

Отмечается, что погибшего обнаружили после 22:00 в воскресенье.

Как пишет Znak.com, по предварительным данным, речь идет об огнестрельном ранении, рассматриваются несколько версий его смерти, среди которых «противоправные действия» в отношении погибшего и суицид.

Уголовное дело о незаконной охоте против Александра Крамаренко было возбуждено летом этого года. Это произошло после того, как в нем признали охотника, выложившего слово «Чукотка 2021» и сердечко телами сотен мертвых гусей. Ущерб составил свыше 700 тыс. рублей. 

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