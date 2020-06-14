Бизнес-коуч требует от Ксении Собчак ₽100 000 за унижение цыган

Журналистка Ксения Собчак в личном телеграм-канале сообщила о новых претензиях по отношению к ней из-за фильма о так называемых «инфоцыганах»

«Инфоцыгане» – в сетевом сленге под этим назывным понимаются различные бизнес-коучи, наставники, тренеры, психологи, которые берут деньги за информационные продукты (тренинги, курсы и етс.), которые по факту оказываются бессодержательными.

«Когда выпускаешь крутые фильмы, то морально всегда готов, что кто-то обидится, не поймет юмора, да и от моего имени у людей часто и без повода пригорает. Мы выпустили “инфоцыган”, 4,5 млн просмотров, были готовы к обидам и возмущениям от продавцов воздуха. Но жизнь штука неожиданная. РАЗЖИГАНИЕ НЕНАВИСТИ К ЦЫГАНАМ!!»

– удивляется телеведущая.

Заявителем оказался, как ни странно, бизнес-коус Сергей Бриз. И он не имеет никакого отношения к этническим цыганам, но свою откормленность обосновал следующим образом:

«В 1981 году мне в руки попало моё свидетельство о рождении. Я был маленьким мальчиком, мне было всего лишь 8 лет. Там в графе национальность у моего отца было написано ругательство. Ни много ни мало «еврей». Так в прошлом веке обзывали старшеклассники в ленинградской школе. А тот, кого так называли, отстаивал свою честь с кулаками. Сегодня вопрос антисемитизма в России практически решён. Но Вы, Ксения Анатольевна, видимо, так и застряли в прошлом столетии с Вашим видео про инфоцыган, которое унижает честь и достоинство целой этнической группы»

, – возмущается Бриз.

Инвестиционный коучер потребовал от Собчак публично извиниться перед оскорблённой нацией на своём YouTube-канале «за это открытое проявление расизма» и удалить ролик, «посвящённый инфобизнесменам от 15 декабря».

Вместе с тем он подал на Ксению Собчак иск в суд с требованием выплатить ему 100 тысяч рублей. По какой статье этот гражданин собрался взыскивать деньги, неясно.

«Все деньги, полученные мною по результатам данного судебного процесса, будут перечислены в фонд ФНК российских цыган.

Если человеку, не имеющему никакого отношения к цыганам, получится выручить моральную компенсацию за их оскорбление, это будет мировым прецедентом.