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Арестованный глава Group-IB предупреждал близких, что его могут убить или посадить

«Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме»: Сачков думал, что его отравят или обвинят в госизмене

Фото: Skolkovo.ru

Илья Сачков

Основатель компании Group-IB, занимающейся информационной безопасностью, Илья Сачков за год до своего ареста записал видеообращение, в котором предположил, что может быть убит или посажен за решетку. Об этом пишет Forbes со ссылкой на три источника в окружении бизнесмена.

Ролик, который получили близкие и друзья предпринимателя, так и начинается со слов: «Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме». Как поясняет один из собеседников издания, ознакомившийся с содержанием этого видео, в нем Сачков рассуждает о возможности отравления или обвинения как раз в государственной измене, за которую его и судят.

Отмечается, что бизнесмен неоднократно замечал, что за ним ведут слежку. При этом он, возглавляя международную компанию, сам все же оставался в России.

Напомним, что Сачкова обвиняют в госизмене. Дело ведет Федеральная служба безопасности. Что конкретно ему вменяют, неизвестно — дело, как всегда бывает с делами по таким статьям, засекречено.

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