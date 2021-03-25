Роман Вильфанд: «В Россию идут «ныряющий» циклон, морозы и низкое давление»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Собеседнику», какая погода будет в ближайшие 10 дней
– После морозов первой декады наступила оттепель. Сейчас снова стращают метелями и морозами… Все так и будет?
– Да, ситуация снова складывается необычная. Жители европейской России хорошо помнят, какие еще неделю назад были морозы. В Подмосковье доходило до -250С (-24,90С в Клину). В Москве тоже температурный фон был около -200С. И вдруг наступило потепление – до оттепели.
Вот и сейчас ситуация весьма нестандартная. В пятницу было очень тепло – в Москве температура повысилась до +1-20С. И в субботу тоже было вполне тепло, температура примерно на 5-60С выше нормы: ночные температуры от -10С до -60С , дневные - от 00С до -20С.
Такая же примерно погода будет и в воскресенье. Но уже в воскресенье – перед изменением погоды – начнется снег и метель. Порывы ветра будут достигать примерно 17-18 м/с.
А вот дальше начнутся уже совсем нестандартные вещи. Есть такое понятие в метеорологии – «ныряющие» циклоны»...
– Почему «ныряющие»? Куда они ныряют?
– Это устойчивый термин метеорологов всего мира, одинаковый на всех языках. Сейчас синоптики и метеорологи рассчитывают все на компьютерах. А раньше, 100 лет назад, были огромные синоптические карты, которые висели на стене. Поскольку север на картах всегда выше, а юг – ниже, то когда барические образования перемещались с севера на юг, создавалось впечатление, будто они ныряют – сверху вниз.
Так вот, начиная с субботы с Норвежского моря циклон начинает «нырять» на европейскую часть России. К воскресенью он «поднырнет» таким образом, что будет «сидеть» на Москве.
И самое низкое давление (ниже 730 мм) прогнозируется именно в воскресенье. Поэтому – снег и метель.
– Циклон так и будет «сидеть» на Москве?
– Нет, дальше он уходит на восток. Ситуация будет следующей. В тылу циклона – заток не просто холодного, а очень холодного воздуха. Потому что если к нам приходит воздух с севера, с Баренцева моря, это холод, а вот если с северо-востока, это уже очень сильный холод. Сейчас воздушные массы придут к нам с Новой Земли, с Карского моря, даже с севера Таймыра. Именно поэтому такая холодная погода.
– Какую температуру принесет «ныряющий» циклон?
– Похолодание начнется в воскресенье на северо-востоке европейской территории России. В Архангельской области, в Республике Коми. Там температуры будут достигать -25-300С.
А вот 21 декабря холодная погода достигнет уже северных регионов Центрального федерального округа. В Ивановской, Ярославской, Костромской областях ночные температуры будут достигать -30-350С, дневные температуры - около -200С.
В Москве будет чуть-чуть теплее, но я это говорю, поеживаясь. В понедельник, 20 декабря, надо сказать, температура будет вести себя необычно Она начнет понижаться прямо с полуночи. В полночь будет около -3-40С. Затем - резкое понижение. И в течение суток она достигнет -14-150С. При этом и днем, и ночью температурный фон будет одинаковым – от -90С до -140С. Но уже к концу понедельника – около -14-150С. А дальше, в ночь на вторник, – еще более значительное похолодание.
Во вторник ночью будет -20-220С, а днем – от -130С до -180С. Как видите, настоящее похолодание. И именно потому, что воздушные массы приходят к нам с северо-востока.
Но еще холоднее будет на севере Урала и Западной Сибири. В Салехарде будет до -400С. Там буквально за три дня температура понизится на 20 градусов.
Правда, и в Москве - аналогичная ситуация. От субботы ко вторнику температура понизится на 20 градусов.
Холодной температурой будут захвачены огромные территории России. Этот холод пройдет не только в центр европейской части страны, но еще южнее, и в Центральное Черноземье. Там тоже температура будет очень низкая, примерно на 8-10 градусов ниже нормы. Но она будет в диапазоне -15-170С.
– Мы говорим о погоде на ближайшие 10 дней, поскольку именно такой период метеорологи могут надежно прогнозировать. А это значит, что ваш прогноз заканчивается датой 26 декабря. Католическое Рождество попадает в этот период. Каким оно будет? Снежным, морозным, как и подобает Рождеству?
– В течение всего этого периода будет небольшой снег. И в этом отношении погода необычная.
Ведь когда зимой наступает классическая холодная погода? Есть несколько изученных процессов. Первый – ультраполярное вторжение. Это не просто перенос воздушных масс с севера, с северо-востока, а вторжение антициклона. Морозной погоде в этом случае соответствует ясное небо, характерное для антициклона.
И второй процесс – так называемый восточный. Обычно воздушные массы переносятся с запада на восток, но в отдельных случаях происходит их перенос с востока. И когда монгольский (или восточносибирский) антициклон распространяет свое влияние на запад, отрог высокого давления переваливает через Урал, тогда устанавливается очень холодная погода. И тоже при ясном небе.
Поэтому погода ожидается холодная, некомфортная. Ветер будет 5-10 м/с – это не опасный ветер, при нем метели не бывает, но неуютно. И влажность будет повышенная, что создаст дополнительный дискомфорт.
– А сам Новый год для нас остается пока таинственным? Многие уже выпускают прогнозы...
– Подождем говорить о том, что будет в новогоднюю ночь.
В метеорологии сейчас есть такое направление, которое я бы назвал метеорологическим шаманизмом. Эти люди все знают точно, они уже выпустили прогнозы о том, и какая будет новогодняя ночь, и какая будет погода в первой, во второй декадах января. Я их слушаю с большим удовольствием, потому что очень уж интересно знать, какой будет новогодняя ночь...
Но вот что удивительно: сколько ни хожу по коридорам Гидрометцентра России, ни одного шамана там не нахожу – одни физики да математики.