Роман Вильфанд: «В Россию идут «ныряющий» циклон, морозы и низкое давление»

– Почему «ныряющие»? Куда они ныряют?

– Это устойчивый термин метеорологов всего мира, одинаковый на всех языках. Сейчас синоптики и метеорологи рассчитывают все на компьютерах. А раньше, 100 лет назад, были огромные синоптические карты, которые висели на стене. Поскольку север на картах всегда выше, а юг – ниже, то когда барические образования перемещались с севера на юг, создавалось впечатление, будто они ныряют – сверху вниз.

Так вот, начиная с субботы с Норвежского моря циклон начинает «нырять» на европейскую часть России. К воскресенью он «поднырнет» таким образом, что будет «сидеть» на Москве.

И самое низкое давление (ниже 730 мм) прогнозируется именно в воскресенье. Поэтому – снег и метель.

– Циклон так и будет «сидеть» на Москве?

– Нет, дальше он уходит на восток. Ситуация будет следующей. В тылу циклона – заток не просто холодного, а очень холодного воздуха. Потому что если к нам приходит воздух с севера, с Баренцева моря, это холод, а вот если с северо-востока, это уже очень сильный холод. Сейчас воздушные массы придут к нам с Новой Земли, с Карского моря, даже с севера Таймыра. Именно поэтому такая холодная погода.

– Какую температуру принесет «ныряющий» циклон?

– Похолодание начнется в воскресенье на северо-востоке европейской территории России. В Архангельской области, в Республике Коми. Там температуры будут достигать -25-300С.

А вот 21 декабря холодная погода достигнет уже северных регионов Центрального федерального округа. В Ивановской, Ярославской, Костромской областях ночные температуры будут достигать -30-350С, дневные температуры - около -200С.

В Москве будет чуть-чуть теплее, но я это говорю, поеживаясь. В понедельник, 20 декабря, надо сказать, температура будет вести себя необычно Она начнет понижаться прямо с полуночи. В полночь будет около -3-40С. Затем - резкое понижение. И в течение суток она достигнет -14-150С. При этом и днем, и ночью температурный фон будет одинаковым – от -90С до -140С. Но уже к концу понедельника – около -14-150С. А дальше, в ночь на вторник, – еще более значительное похолодание.

Во вторник ночью будет -20-220С, а днем – от -130С до -180С. Как видите, настоящее похолодание. И именно потому, что воздушные массы приходят к нам с северо-востока.

Но еще холоднее будет на севере Урала и Западной Сибири. В Салехарде будет до -400С. Там буквально за три дня температура понизится на 20 градусов.

Правда, и в Москве - аналогичная ситуация. От субботы ко вторнику температура понизится на 20 градусов.

Холодной температурой будут захвачены огромные территории России. Этот холод пройдет не только в центр европейской части страны, но еще южнее, и в Центральное Черноземье. Там тоже температура будет очень низкая, примерно на 8-10 градусов ниже нормы. Но она будет в диапазоне -15-170С.