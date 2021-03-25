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Чем опасно резкое похолодание для нашего здоровья

Зима готовит людям испытание на прочность

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Фото: @Pixabay

С понедельника, 20 декабря, синоптики прогнозируют резкое похолодание. Не исключено, что в течение недели столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.

Такой перепад температур опасен для человека по нескольким причинам.

Гипоксия

Любой организм реагирует на изменения погоды. У здоровых людей на морозе сосуды сужаются, но давление быстро выравнивается, не вызывая болевых синдромов. У старшего поколения сосуды менее эластичны, вязкость крови другая. Резкое сужение сосудов у таких людей затрудняет поступление кислорода в мозг. Это может привести к инсульту или вызвать легкую форму гипоксии.

В период резкого похолодания медики рекомендуют людям с сосудистыми заболеваниями, перенесшими инсульт или инфаркт, включить «режим повышенного внимания» к своему организму. Почаще мерять давление, не делать резких движений, вовремя принимать препараты, понижающие давление и не отказывать себе в отдыхе.

Переохлаждение

Долгое пребывание на улице в морозную погоду может привести к переохлаждению организма – гипотермии. Появляется мышечная дрожь, учащается пульс, немного повышается давление.

Когда температура внутренних органов становится меньше 35 градусов, человек становится вялым, апатичным, его клонит в сон. Нарушается координация и зрение. При длительном воздействии низких температур функции организма угасают.

Последствия переохлаждения: воспалительные процессы внутренних органов, почечная недостаточность, тромбозы, нарушение сердечно-сосудистой деятельности, расстройство нервной системы.

Первая помощь замерзшему человеку – согреть его: теплая одежда, теплые напитки (не водка), теплая ванна. При тяжелой степени переохлаждения необходимо вызвать скорую помощь.

Обморожение

Получить обморожение гораздо проще, чем кажется. Длительное пребывание на улице при высокой влажности и сильном ветре может закончится обморожением даже при плюсовой температуре.

Кожа становится бледно-синюшной, болевая чувствительность снижается. При согревании обмороженный участок болит, может появится отек. При сильном обморожении могут появится пузыри.

На морозе нельзя застаиваться. Неподвижное состояние, тесная обувь, влажная одежда, голод, ослабленное состояние организма после болезни, большая кровопотеря – вот неполный перечень причин, которые приводят к обморожению.

Через конечности и голову человек теряет наибольшее количество тепла. Поэтому шапка и рукавицы в сильный мороз жизненно необходимы.

Согревать замерзшего человека надо медленно. Нельзя растирать. Обмороженное место прикрывают ватно-марлевой повязкой, а конечности отогревают в ванне, постепенно повышая температуру воды.

Травматизм

С морозом на улицы приходит и гололедица. В результате люди травмируются, спеша на работу или просто прогуливаясь по свежему снежку.

Медики выделяют наиболее распространенные травмы: переломы рук и ног, различные ушибы, разрыв связок, черепно-мозговые травмы, вывихи суставов.

Особенно опасны падения на гололеде для пожилых людей. Перелом шейки бедра может привести к инвалидности до конца жизни.

Возможно, некоторые советы помогут избежать падений на льду:

·       Держите руки свободными, не суйте их в карманы. При падении сгибайте колени и машите руками.

·       Передвигайтесь медленно и маленькими шашками.

·       Одевайте обувь на рифленой подошве и высоким голенищем.

·       Поднимайтесь по ступенькам магазина или подъезда держась за поручни.

·       Берите с собой трость с заостренным концом.

·       Обращайтесь к врачу после падения. Правильное лечение поможет избежать тяжелых последствий травмы в будущем.

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