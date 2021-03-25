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Вчера, в 21:59

О заражении ковидом после вакцинации рассказали 94% опрошенных

Те, кто не заметил проблемы, оказались в меньшинстве

Фото: АГН Москва

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко после прививки коронавирусом заразились 3,9% граждан России. Из официальных данных следует, что полный курс вакцинации прошли 70,8 миллионов россиян. Следовательно с болезнью впоследствии столкнулись около 2,7 миллиона. 

Это меньше 2% от всего населения России. Однако, в реальности о случаях заражения после вакцинации мы слышим часто даже в пределах одного города. «Собеседник» провел свой опрос: Есть ли у вас знакомые, которые заразились после вакцинации от Covid-19?

После того, как проголосовали 6 тысяч человек, результаты сложились следующим образом. Тех, чьи знакомые заразились ковидом после прививки, набралось ровно 90%. Еще 4% сообщили, что заболели сами. Тех, кто не столкнулся с этой ситуацией, оказалось всего 6%.﻿﻿﻿ 

По словам специалистов в вирусологии, вакцинация не гарантирует человеку защиту от Covid-19, но может облегчить течение болезни.

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