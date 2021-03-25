МЧС выпустило экстренное предупреждение о снегопаде и гололедице в Москве

С вечера субботы до утра воскресенья москвичей ожидает снегопад и гололедица. Об этом говорится на сайте столичного МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря по городу Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют водителям во время непогоды значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам советуют обозначить себя светоотражающими элементами на одежде во время перехода через дорогу, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.