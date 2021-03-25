Вильфанд: в Подмосковье температура опустится до минус 26 градусов, в других регионах также ожидается похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах России ожидается температура на 16-20 градусов ниже нормы в ближайшие дни, а в Московской области похолодает до минус 26, передает РИА Новости.

«Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены иссине-черным цветом. В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте черный цвет – там на 16-20 градусов ниже нормы», – сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что отклонения температур в 15-20 градусов ниже нормы будут наблюдаться на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. На Ямале температура опустится до -38… -45 градусов. В Эвенкии будет на 11-18 градусов ниже нормы, минимальные отметки термометра – до -55 градусов, в Туруханском крае -45 градусов, на Камчатке -37…-41 градусов.

По его словам, такая погода связана с поступлением очень холодных воздушных масс на север Красноярского края и Европейской России из приполярных регионов.

«С воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря – в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России», – добавил он.