Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:23

Вильфанд: в Подмосковье температура опустится до минус 26 градусов, в других регионах также ожидается похолодание

Такое похолодание связано с поступлением очень холодных воздушных масс из приполярных регионов

Фото: Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах России ожидается температура на 16-20 градусов ниже нормы в ближайшие дни, а в Московской области похолодает до минус 26, передает РИА Новости.

«Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены иссине-черным цветом. В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте черный цвет – там на 16-20 градусов ниже нормы», – сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что отклонения температур в 15-20 градусов ниже нормы будут наблюдаться на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. На Ямале температура опустится до -38… -45 градусов. В Эвенкии будет на 11-18 градусов ниже нормы, минимальные отметки термометра – до -55 градусов, в Туруханском крае -45 градусов, на Камчатке -37…-41 градусов.

По его словам, такая погода связана с поступлением очень холодных воздушных масс на север Красноярского края и Европейской России из приполярных регионов.

«С воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря – в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России», – добавил он.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 20 часов назад

Игорь Ясулович: «Почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают?»

Общество 57 минут назад

ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию автомобилей из-за сбоя в работе

Общество 1 час назад

Заболеваемость COVID-19 в России продолжает снижаться к Новому году

Общество 2 часа назад

В Китае на 136 году жизни умерла самая пожилая жительница земли

Происшествия 2 часа назад

Автобус с детьми опрокинулся под Ярославлем после ДТП, пострадали 13 человек

Общество 3 часа назад

Названа причина невосприимчивости некоторых людей к COVID, Россия вышла из Договора по открытому небу и другие главные новости к утру субботы

Общество 13 часов назад

Новые иноагенты, «Усы Пескова» и ковид в Питере: новости к полуночи 17 декабря

Общество 14 часов назад

В Новгородской области к решению проблемы роста тарифов ЖКХ привлекли Сталина. УФАС это не понравилось

Политика 16 часов назад

Министр чрезвычайного почитания. Зиничеву посвящают памятники, улицы и газовые месторождения

Происшествия 16 часов назад

На «Северной верфи» горит строящийся военный корабль Корвет «Проворный» проекта 20385. Есть пострадавшие. Видео

Общество 16 часов назад

В Минске открывают магазин под вывеской «Первый». В нем будут продавать футболки с цитатами Лукашенко

Политика 18 часов назад

Злобные Снегурочки как представление власти о прекрасном

Общество 18 часов назад

«В таком количестве они обречены»: Николай Сванидзе предсказывает снесение памятников Ленину

Происшествия 19 часов назад

В СИЗО отправлен тренер айкидо. В питерском парке в образе женщины он домогался до детей

Общество 19 часов назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 8

Происшествия 20 часов назад

Военнослужащий Польши перешел на сторону Беларуси: он просит политическое убежище

Происшествия 20 часов назад

Друг Джуны, экс-депутат Думы Вячеслав Лысаков прокомментировал убийство гадалки в Дагестане

Расследование 20 часов назад

Замечательный мужик едет строить в Геленджик: Зачем Абрамовичу понадобился стадион у Чёрного моря

Политика 21 час назад

Сергей Обухов, КПРФ: Законопроект о QR-кодах может не дожить до второго чтения

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика