Воровской «прогон», ингушское дело и сбежавшая судья: новости к полуночи 15 декабря

В Ингушетии Кисловодский городской суд приговорил к реальным срокам семерых лидеров протестных акций в городе Магасе в 2019 году. Все они получили от 7,5 до 9 лет колонии, пишет «Интерфакс». Фигуранты выступали против соглашения о границах с Чечней и не признавали изменения, внесенные в региональный закон о референдуме в 2018-2019 годах. Всех подсудимых признали виновными по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, а также об организации и участии в экстремистском сообществе.

Сегодня в интернете появился текст так называемого «прогона» от предполагаемых воровских авторитетов, которые призывали арестантов не переводить в низшую касту тех заключенных, к которым применяли сексуализированные формы пыток. Так они якобы реагируют на «беспредел», творящийся в пенитенциарных учреждениях ФСИН.

Член ОНК и СПЧ Ева Меркачева сначала подтвердила подлинность этого документа, но позже в разговоре с «Газетой.ру» отметила некоторые странности:

«Я это письмо получила где-то неделю назад, мне прислал его человек, который долгое время отсидел и когда-то считался близким к криминальному миру. Сейчас он не у дел, но, в общем, мог быть в курсе. Поэтому такой источник, которому можно как-то доверять. Странно в этом письме то, что оно не подписано никем конкретным, потому что подобные записки я видела, когда их изымали сотрудники некоторых изоляторов и нам показывали, правозащитникам. Там обычно были какие-то подписи внизу. А так, да, на странном листе, вот таким ровным красивым почерком выведено, чтобы всем была понятна суть»

Сегодня же стало известно, что Россию покинула кубанская экс-судья, подозреваемая в мошенничестве и подлоге. Елена Хахалева ранее стала известна, благодаря свадьбе дочери, на которую были приглашены звезды, а общие затраты составляли около 2 миллионов долларов. Высшая квалификационная коллегия судей РФ наконец-то разрешила возбудить дело против мошенницы, но, кажется, женщина уже находится среди родственников своего мужа в Грузии.