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Теневым владельцем шахты «Листвяжная» назван экс-депутат Госдумы, на днях он покинул страну

По данным telegram-канала 112, Владимиру Гридину и его сыну принадлежит 50% акций «СДС-Уголь» через офшорные компании

Фото: Global Look Press

Один из арестованных менеджеров шахты «Листвяжная», где в конце ноября погиб 51 человек, назвал следователям теневого владельца холдинга «СДС-Уголь» шахты в Кузбассе, им оказался экс-депутат Госдумы Владимир Гридин. Допросить его не смогли, так как он неожиданно улетел в Монако. Об этом сообщает telegram-канал 112

«Владимиру Гридину и его сыну Андрею принадлежит 50% акций «СДС-Уголь» через офшорные компании. За этот год через офшорную фирму «Mirtrade», которая контролируется семьей экс-депутата, прошло более полутора миллиардов долларов, и принесла Гридину 132 миллиона долларов», – говорится в сообщении канала.

Отмечается также, что Владимир Гридин вёл бизнес, являясь депутатом Госдумы 5 и 6 созыва и занимая должность зампреда комитета по транспорту, а арестованный накануне Михаил Федяев был просто номиналом. В тени Федяева Гридин оставался и после сдачи мандата в 2018 году.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. Жертвами стал 51 человек, включая спасателей. Были возбуждены уголовные дела, фигурантами которых являются руководители шахты и инспекторы Ростехнадзора. Вчера был задержан совладелец шахты, президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз» и миллиардер Михаил Федяев.

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