Россияне переходят на бич-пакеты, задержан собственник шахты «Листвяжная»: главное к 15 декабря

Продажи в России лапши быстрого приготовления за 11 месяцев выросли на 16%, за это время было продано свыше 2 млрд упаковок лапши, что на 6,1% больше, чем в 2020 году, тогда рост не достигал даже 2%. Как рассказали производители лапши «Коммерсанту», они связывают рост с тем, что ее стали приобретать граждане, раньше относившиеся к ней негативно, например, пенсионеры. По их словам, продукция быстрого приготовления становится востребованной на фоне подорожания многих продуктов питания. Рост потребления лапши также связывают с выходом работников с удаленной работы, так как люди с доходом ниже среднего не могут позволить себе обед в заведениях общепита или заказать доставку и с восстановлением числа мигрантов.

Совладелец шахты «Листвяжная» в Кузбассе, на которой 25 ноября произошёл взрыв и погиб 51 человек, президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз» и миллиардер Михаил Федяев задержан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Федяев был задержан сегодня ночью, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Помимо него задержали также генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева и технического директора компании Антона Якутова.

Ученые призвали страны Западной Африки в 10 раз ускорить вакцинацию от коронавируса из-за нового штамма омикрон. «Инициатива COVAX и планы Африканского союза предусматривают, что к июню 2022 года прививки от COVID-19 должны получить около 60% жителей всей Африки. Достижение этой цели в странах Западной Африки потребует ускорить текущие темпы вакцинации населения этих государств как минимум в 10 раз», – говорится в опубликованной статье в журнале BMJ Global Health.

В Москве в 2022 году появятся 43 новых трехсекционных трамваев. Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новые низкопольные трамваи выйдут на маршруты № 6, 15, 30, 31 на севере и северо-западе города. Он также отметил, что производитель обязывается в течение 30 лет заниматься их ремонтом и техобслуживанием. Новые вагоны сейчас работают на 87% маршрутов, добавил он.