Психиатр рассказал, к каким нарушениям в мозге приводит постковидный синдром

При постковидном синдрое человек может не осознавать на сколько плохо он перенес болезнь, подвергаться раздражительности и частичной амнезии. Об этом сообщил РБК главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

Как рассказал специалист, у спортсменов после ковида появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего не было до болезни. У переболевших также наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», – отметил он.

Как выяснили специалисты, во время заболевания коронавирусом происходит нарушение гематоэнцефалического барьера, который не дает попасть тому, что находится у нас в крови в мозг, добавил Кекелидзе.