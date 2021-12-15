Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:36

Психиатр рассказал, к каким нарушениям в мозге приводит постковидный синдром

COVID-19 влияет на мозг, но врачи пока не оценили, насколько сильно это воздействие

Фото: pixabay

При постковидном синдрое человек может не осознавать на сколько плохо он перенес болезнь, подвергаться раздражительности и частичной амнезии. Об этом сообщил РБК главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

Как рассказал специалист, у спортсменов после ковида появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего не было до болезни. У переболевших также наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», – отметил он.

Как выяснили специалисты, во время заболевания коронавирусом происходит нарушение гематоэнцефалического барьера, который не дает попасть тому, что находится у нас в крови в мозг, добавил Кекелидзе.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 11 часов назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Общество 7 часов назад

«Опять в доброго полицейского играет…» В сети оценили слова Путина о том, что QR-коды на транспорте не стоит вводить до Нового года

Общество 7 часов назад

Домашнее насилие дорого обошлось России. Дороже, чем кольца у Екатерины Мизулиной: новости к полуночи 14 декабря

Общество 8 часов назад

«Новая реальность – уходя из дома, ставим капканы»: в сети обсуждают проект приказа МВД о порядке проникновения в дома

Общество 8 часов назад

«Где логика? В ресторан нельзя, а в метро – всегда, пожалуйста»: в сети разносят законопроект о QR-кодах в общественных местах

Общество 8 часов назад

В Петербурге курьерша доставляла заказы вместе с годовалым ребенком, чтобы не оставлять его с пьющими родственниками

Общество 9 часов назад

Госдума добралась до подкастов: комитет по информполитике решил зарегулировать ещё одну сферу в интернете

Общество 10 часов назад

«Решил в доброго царя поиграть, чтобы хоть как-то рейтинг поднять»: что пишут в Сети про заявление Путина о введении QR-кодов

Политика 11 часов назад

Борьба с Барби: депутат Бутина озаботилась куклами

Общество 11 часов назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 5

Общество 12 часов назад

Медотводы и побочки: Дмитрия Певцова удивил ответ вице-премьера Голиковой

Общество 12 часов назад

Хакамада объяснила терпеливость россиян: Осваивали холодные степи и власть этим воспользовалась

Общество 13 часов назад

Комитет против пыток пожаловался на подчинённых Бастрыкина, отказавшихся расследовать заявление из Оренбурга

Общество 14 часов назад

Россию обязали выплатить €445 000 четырём женщинам, пострадавшим от домашнего насилия

Общество 15 часов назад

Опрос: Нужно ли дать полиции еще больше полномочий?

Происшествия 15 часов назад

В Крыму гонщик не справился с управлением. Видео

Общество 15 часов назад

Требование проверить слова Сокурова по статьям о разжигании вражды и нарушении территориальной целостности направлено в СК

Политика 15 часов назад

«Я продолжу защищать человека, которого люблю»: Тихановская высказалась о сроке мужа до вынесения приговора

Политика 16 часов назад

Шлосберг о приговоре Тихановскому: «Надеюсь, Лукашенко получит не меньше»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика