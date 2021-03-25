«Не собирались принимать». Эксперты объяснили, зачем россиян напугали QR-кодами

Введение QR-кодов уже несколько дней горячо обсуждают и пользователи сети, и эксперты.

Госдума уже не раз откладывала обсуждение острой темы, а сегодня по этому поводу в парламенте даже произошла потасовка между единоросами и коммунистами.

Ранее Владимир Путин отменил "кодирование" на общественном транспорте, чтобы не портить людям настроение под Новый год.

-Его и не собирались принимать, идея была, чтобы побежали прививаться, — сообщил NEWS.ru осведомленный источник, приближенный к подготовке законопроектов. - В правительстве изначально понимали, что законопроект вряд ли будет принят. Более того, целью его внесения было улучшение показателей по вакцинации.

По данным научного руководителя Левада-Центра (признан иноагентом в РФ) Льва Гудкова, отношение к QR-кодам в российском обществе резко негативное: против их введения выступают 70% граждан. Опрос "Собеседника" дал еще более однозначные результаты: против введения QR-кодов проголосовали 99 процентов посетителей нашего сайта.

Впрочем, по мнению политолога Екатерины Шульман, проект закона о кодах в общественных местах могли принять в любой момент.

-Инициатор — это правительство, Дума не может отозвать его и отправить в архив. Но она может его отложить, она может откладывать его до бесконечности. В принципе, возможно, что он де-факто похоронен, но, дорогие граждане, в том числе наши любимые братья-мракобесы, имейте в виду: оба проекта живы и находятся на рассмотрении, — высказалась она.

16 декабря закон прошел первое чтение в Госдуме.