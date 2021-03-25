В России за сутки выявили 28 363 заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 28 363 новых случая коронавируса, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 142 летальных исхода, полностью выздоровели еще 35 633 человека, следует из данных оперштаба.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (2459), Санкт-Петербурге (2055), Московской области (1739), Красноярском крае (715), Краснодарском крае (687) и Пермском крае (661).

За все время пандемии в стране выявлено 10 103 160 случаев коронавируса, зафиксирован 292 891 летальный исход, выздоровели 8 839 633 человека.