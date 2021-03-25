«Наша справедливость оооочееень меееедленная»: в сети иронизируют над тем, что Хахалеву начали ловить, после того, как она уехала заграницу

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России согласилась на возбуждение уголовного дела против экс-судьи Елены Хахалевой. Об этом попросил глава СК Александр Бастрыкин. Речь идет мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК; до десяти лет лишения свободы) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК; до четырёх лет).

«Представление председателя Следственного комитета удовлетворить. Дать согласие на возбуждение уголовного дела», - огласил решение глава судейского органа Николай Тимошин.

По данным следствия, Хахалева отсутствовала на работе 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учёта рабочего времени, незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений, считает СК, содержит признаки подлога.

Сама экс-судья на заседание не явилась. 8 декабря она улетела в Ереван.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы её дочери Софьи. На ней присутствовали известные артисты, в частности Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили. По информации СМИ, торжество могло обойтись в два миллиона долларов. Экс-судья утверждала, что организацию праздника полностью взял на себя отец девушки - крупный бизнесмен Роберт Хахалев. По его словам, он потратил до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзей, пригласили в качестве гостей. Хахалеву лишили полномочий.

В соцсетях Хахалеву прекрасно помнят и совершенно не удивились, что дело возбудили ровно после того, как она уехала заграницу.

«Как с Раковой - дали уйти, а потом начали ловить», - пишет читатель.

«Согласен, как всегда: сначала дали ей возможность сбежать из России, а теперь дело открыли. Теперь будут требовать экстрадиции, но тоже как всегда тщетно», - согласился с первым комментатором следующий.

«Специально тянули время, чтоб успела хвосты зачистить и бабло конвертировать. Теперь зная страну, город и улицу будут лет 10 вместе Интерполом искать Хахалеву», - уверен пенсионер.

«Не зря говорят, что справедливость у нас в стране есть, но она оооочееень меееедленная», - ироничен юрист.

«Дали скрыться, а то потянула бы за собой ещё очень много людей», - считает житель Краснодара.

«Наше «правосудие» обычно «возбуждается», когда клиент уже за «бугром»... Всё правильно, всё соблюли...» - вновь в посте звучит ирония.

«Очень НЕскорый суд», - шутит поэт.

«А Армения выдаёт нам преступников? Наверное, знала, куда бежать...» - написал россиянин.

«Читаешь подобное и не перестаёшь удивляться, а приговоры которые она выносила, пересмотрят? Ведь человек явно с пушком на одном месте», - считает читатель.

«Рыба гниёт с головы, но чистят с хвоста...» - уверен уралец.

«Будучи судьёй, являлась звеном в мафиозной цепочке. К этому вопросов у нашей власти не возникло. Теперь за прогулы, наверное, выговор объявят. Может даже строгий. Или как с Аль Капоне? Посадили не за убийства и рэкет, а за неуплату налогов», - вспоминает старые времена историк.