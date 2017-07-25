Кубанская экс-судья, потратившая на свадьбу дочери $2млн, уехала в Ереван

Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, сообщает ТАСС.

При этом во время заседания коллегии, стало известно, что, по данным ФСБ, подозреваемая в мошенничестве и служебном подлоге судья еще 8 декабря покинула страну. Она улетела в Ереван, где, как предполагается, живут родственники ее супруга.

Телеграм-канал «Честный Детектив» со ссылкой на анонимный источник пишет, что также страну покинули и некоторые члены семьи экс-судьи. Хахалеву хотели пригласить присутствовать на заседании лично, но по адресам, где она проживала, никто не открывал дверь.

Ранее СМИ писали о свадьбе дочери Хахалевой, на которую были приглашены звезды, а затраты составили не менее 2 миллионов долларов.

Согласно версии СКР, экс-судья похитила 1,2 миллиона рублей, пишет RT.