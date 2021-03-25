Член СПЧ Ахмедова: Сенаторы до конца года внесут в Госдуму законопроект с отдельной статьёй о пытках

Журналистка и участница Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила в своём телеграм-канале, что в ближайшее время будет подготовлен проект закона, который уточнит квалификацию и ответственность по делам, связанным с пытками:

«Сенаторы до конца года внесут в Госдуму законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления. То есть человек будет судим не просто за превышение должностных полномочий, а за другой состав преступления. Как он будет называться, этот состав, пока не знаю, но будет ясно, что человек судим за пытки. И, кажется, такая неприятная запись у кого-то может отбить охоту пытать»

, – пишет Марина Ахмедова. По её словам, инициатива была предложена другой участницей совета, журналисткой Евой Меркачёвой.

Ранее Ева Меркачёва подтвердила подлинность так называемого «прогона» для арестантов, созданного «авторитетами». В этом обращении авторы просят заключённых не переводить подвергнутых унизительным пыткам осуждённых в низшую касту воровской системы.