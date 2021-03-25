Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:22

Член СПЧ Ахмедова: Сенаторы до конца года внесут в Госдуму законопроект с отдельной статьёй о пытках

Инициатива была предложена журналисткой Евой Меркачёвой

Фото: Instagram @marina.slovo

Марина Ахмедова в Администрации президента

Журналистка и участница Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила в своём телеграм-канале, что в ближайшее время будет подготовлен проект закона, который уточнит квалификацию и ответственность по делам, связанным с пытками:

«Сенаторы до конца года внесут в Госдуму законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления. То есть человек будет судим не просто за превышение должностных полномочий, а за другой состав преступления. Как он будет называться, этот состав, пока не знаю, но будет ясно, что человек судим за пытки. И, кажется, такая неприятная запись у кого-то может отбить охоту пытать»

, – пишет Марина Ахмедова. По её словам, инициатива была предложена другой участницей совета, журналисткой Евой Меркачёвой.

Ранее Ева Меркачёва подтвердила подлинность так называемого «прогона» для арестантов, созданного «авторитетами». В этом обращении авторы просят заключённых не переводить подвергнутых унизительным пыткам осуждённых в низшую касту воровской системы.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Общество 1 час назад

«Наша справедливость оооочееень меееедленная»: в сети иронизируют над тем, что Хахалеву начали ловить, после того, как она уехала заграницу

Общество 2 часа назад

Кубанская экс-судья, потратившая на свадьбу дочери $2млн, уехала в Ереван

Политика 3 часа назад

Песков подтвердил, что очередной разговор Байдена и Путина состоится в ближайшие пару недель

Политика 3 часа назад

Александр Шестун больше не склонен к побегу

Общество 3 часа назад

Опрос: Есть ли у вас знакомые, которые заболели после вакцинации?

Общество 4 часа назад

Цены-2021. Салат оливье нам все дороже

Политика 5 часов назад

Шульман прокомментировала «прогон» от «Массы Воров», где жертв пыток во ФСИН просят не приравнивать к «петухам»

Общество 5 часов назад

«Зиничев служил большому делу». Создателем памятника погибшему главе МЧС может стать скульптор Салават Щербаков

Общество 5 часов назад

«Все мои привитые знакомые болели»: россияне врезали Мурашко после оглашения статистики по СOVID-19

Политика 5 часов назад

Даша Навальная: Я получаю награду за своего отца, а он сидит в тюрьме

Общество 5 часов назад

Распылившей дихлофос в росгвардейца противнице QR-кодов грозит до 5 лет колонии

Общество 5 часов назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 6

Общество 7 часов назад

На установку памятника погибшему главе МЧС Зиничеву в Москве потратят 20 млн рублей

Общество 7 часов назад

Депутат предложил улучшить отношение россиян к QR-кодам с помощью пропаганды по ТВ и в соцсетях

Политика 7 часов назад

Дочь Навального пришла с его фотографией на вручение премии Сахарова за свободу мысли

Общество 8 часов назад

RT подал в суд на магазин, продающий футболки в поддержу «иноагентов»

Общество 9 часов назад

Вирусолог РАН заявил, что англичане искусственно создали омикрон-штамм

Происшествия 9 часов назад

Блогер Литвин, ранее лишенный прав, прокатился на авто по ТЦ Одинцово. Видео

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика