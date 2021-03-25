Хакамада объяснила терпеливость россиян: Осваивали холодные степи и власть этим воспользовалась
Кандидатка в президенты РФ на выборах 2004 года уверена что русский народ не только терпеливый, но и живучий
Политик, коуч и кандидатка в президенты РФ 2004 года Ирина Хакамада начала вести телеграм-канал, где преимущественно выкладывает видео с ответами на абстрактные вопросы широкого спектра. Например, сегодня спикер-чиллософ, как сама себя называет Ирина Хакамада, попробовала ответить на вопрос: почему российский народ такой терпеливый?
«Этого не знает никто. Я думаю, крестьянский может, поэтому. Все-таки мы произошли от крестьян, осваивали холодные степи. не очень обласканные солнцем и хорошей почвой. И так привыкли терпеть. И власть этим воспользовалась. Это главный ресурс нашей власти – терпение русского народа»
При этом Ирина Хакамада поспешила отметить и положительные свойства этой отличительной черты:
«С другой стороны мы зато очень живучие. Потому что червь терпит, копается в земле, но круто выживает при всех зимах, летах, солнце и холоде»
- Ирина Хакамада: Я белая ворона и для власти, и для оппозиции (интервью 2010 года)