Из-за принятия законов о QR-кодах может закрыться большое количество торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) предупредил о возможном закрытии значительного количества торговых центров в случае принятия законопроекта о введении QR-кодов при посещении ТЦ и других общественных мест. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на обращение совета к председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру промышленности и торговли Денису Мантурову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

Как рассказали в РСТЦ, одним из главных последствий введения QR-кодов является снижение посещаемости торговых центров на 50-80%, что повлечет за собой «закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров».

В совете предлагают правительству ввести меры прямой помощи бизнесу в виде компенсаций в среднем в размере 21,4 млрд рублей за месяц действия введенных ограничений.

Отмечается, что рассматриваемый законопроект предусматривает проверку при входе не только QR-кода о вакцинации, но и паспорта посетителя, таким образом охранники ТЦ будут превышать свои полномочия. В совете также подчеркнули, что новые законы смогут полноценно работать только при отсутствии разногласий с местными законодательными актами и при введении единых и понятных правил для всех регионов.

В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в общественных местах, а также в междугороднем транспорте.

Накануне с рассмотрения был снят законопроект о QR-кодах в транспорте.