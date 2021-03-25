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«Хорош уже пиарить себя за счет моего имени»: Моргенштерн ответил Мизулиной, связавшей его с Западом

Рэпер напомнил «серьезным дяденькам и тетенькам», что «народ России не глупый и всё понимает»

Фото: Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Популярный исполнитель Моргенштерн в своем Instagram прокомментировал заявление активистки «Лиги безопасного интернета» и дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины Мизулиной, обвинившей его в работе на страны Запада, которые его, по её мнению, финансируют в обмен на использование их темника, передаваемого ему в виде «файлов».

В своем Instagram Моргенштерн шутит, что теперь его записали ещё и в «иноагенты», а затем обращается к «дорогим серьезным дяденькам и тетенькам» с просьбой заканчивать использовать его персону для привлечения внимания к своей.

«Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и всё понимает)», — пишет рэпер.

Сообщение с иронией подписано «СЕКРЕТНЫЙ_ФАЙЛ.txt».

Фото: Instagram @morgen_shtern
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