В квартире у выпускника православной гимназии, устроившего взрыв, нашли охолощенный автомат

Обыск в квартире у 18-летнего выпускника православной гимназии в Серпухове Владислава Струженкова выявил явные признаки того, что к сегодняшнему преступлению он готовился заранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В доме, где проживал Владислав Струженков, а также в гараже, найдены охолощенный автомат, пистолеты, винтовки и запас селитры.

Сегодня молодой человек подорвал в учебном заведении самодельную бомбу. Кроме него пострадали ещё десять человек, восемь из которых госпитализированы в больницы Подмосковья.

Предполагается, что причиной, которая подтолкнула молодого человека к преступлению, стала ненависть к педагогам школы. Возбуждено уголовное дела по статьям о покушении на убийство и незаконную изготовку взрывчатых веществ.