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Вчера, в 21:50

В квартире у выпускника православной гимназии, устроившего взрыв, нашли охолощенный автомат

Также в гараже у молодого человека нашли запасы селитры

Фото: Global Look Press

Обыск в квартире у 18-летнего выпускника православной гимназии в Серпухове Владислава Струженкова выявил явные признаки того, что к сегодняшнему преступлению он готовился заранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В доме, где проживал Владислав Струженков, а также в гараже, найдены охолощенный автомат, пистолеты, винтовки и запас селитры.

Сегодня молодой человек подорвал в учебном заведении самодельную бомбу. Кроме него пострадали ещё десять человек, восемь из которых госпитализированы в больницы Подмосковья.

Предполагается, что причиной, которая подтолкнула молодого человека к преступлению, стала ненависть к педагогам школы. Возбуждено уголовное дела по статьям о покушении на убийство и незаконную изготовку взрывчатых веществ.

Рубрика: Общество

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