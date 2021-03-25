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«Сама доброта». Что известно о семье парня, устроившего взрыв в церковной школе

Коллеги родителей взрывателя не могут поверить в случившееся

Фото: Instagram

13 декабря 18-летний выпускник гимназии при серпуховском женском монастыре привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 12 человек, один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Самому взрывателю оторвало ногу. Первоначально сообщалось, что он погиб при взрыве, но затем пришло уточнение, что он выжил и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

При этом семью парня характеризуют исключительно положительно. NEWS.ru обратился к знакомому отца Владислава С., устроившего взрыв.

-Андрей очень честный, ответственный. Этот человек — золотой для меня, он мой друг, - рассказал Алексей об отце юноши. - Все поручения, которые ему давались, он всегда всё выполнял, добрейший души человек. Он откликается на любую просьбу. Как его сын — не знаю, ни разу его не видел, а сам он - сама доброта. Он всегда улыбчивый был, с улыбчивым настроением. Не жаловался, никогда не видел его грустным. Не пьёт вообще, кстати, по крайней мере, ни разу не видел. Сколько раз предлагали — всегда отказывался.

По основной версии, причиной нападения могло стать неприязненное отношение юноши к педагогам религиозного учреждения.

Рубрика: Общество

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