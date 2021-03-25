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Песков: Признание антител от западных вакцин не говорит о признании самих вакцин

Наладить вакцинацию западными вакцинами в России по-прежнему нельзя, но если привиться ими за рубежом, то QR-код теперь получить можно

Фото: АГН "Москва"

Дмитрий Песков

Тот факт, что людям с антителами от коронавируса, которые прививались иностранными вакцинами, в России будут выдавать QR-коды, вовсе не означает, что РФ признает сами западные вакцины. Так нововведение в системе QR-кодов, озвученные ранее вице-премьером Татьяной Голиковой, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат. Здесь, скорее, идет признание факта наличия антител», — пояснил представитель Кремля (цитата по «Коммерсанту»).

Разница между признанием вакцины и антител от них, в частности, заключается в том, что в России по-прежнему нельзя будет применять зарубежные препараты, однако если вакцинироваться за пределами страны, их эффективность фактически будет признаваться, так как можно будет получить QR-код.

Напомним, ранее г-жа Голикова заявила, что QR-код на полгода смогут получить все, у кого есть антитела, включая переболевших и не обращавшихся к врачу — тех, кто при этом делал ПЦР-тест и тех, кто его не делал. Его смогут получить и те, кто привился за рубежом российской вакциной.

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