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Пятая часть российских лесов оказались «мертвой»

Речь идет о сухостое, валежнике и пнях, которые высвобождают накопленный углерод и в большом количестве могут стать проблемой

Фото: Depositphots

Рослесинфорг — подведомственное Рослесхозу учреждение — подчитал, что в России мертвая древесина занимает 21% от всего леса. Сюда входят сухостой, валежник и пни — все эти остатки деревьев не только не могут быть использованы в промышленности, но и высвобождают накопленный углерод.

«Общий запас сухостоя, валежника и пней, именно они представляют собой мертвый лес, составил 23,8 млрд куб. м», — приводит ТАСС объяснения ведомства. Из них следует, что причины возникновения таких лесов самые разнообразные, от вырубки и ветра до пожаров или естественной гибели растения.

Доля мертвой древесины в составе лесов важна для оценки запасов углерода. Сейчас она удерживает в себе 6,21 гигатонн углерода из 44,8 гигатонн на все леса. 

Отмечается, что время распада погибшего дерева зависит от множества факторов, а если таких останков становится слишком много, они становятся для леса «мусором» и могут способствовать распространению огня в случае возгорания.

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