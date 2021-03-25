Эксперт "Гринпис": Идея о том, что лесные пожары тушить не надо, это шарлатанство

На что уходят деньги

– Есть данные со спутников, что на местах лесных пожаров прошлых лет? – спрашиваю у руководителя лесного отдела «Гринписа» Алексея Ярошенко.

– Если взять регионы средней полосы, где была катастрофа 2010-го, в большинстве случаев на горельниках растёт молодой лес. Где-то посадили, где-то сам вырос. Но случаев совсем лысых проплешин уже очень мало. А вот если смотреть горельники прошлых лет тайги, там иная картина. На севере леса восстанавливаются медленно, и поэтому десятилетняя гарь – там все ещё гарь. Молодой лес только начинает подниматься.

– Власти обещают выделить 35 млрд руб. на восстановление леса. Этого хватит?

– К счастью, после большинства таёжных пожаров, никто лес не восстанавливает. И это очень хорошо, – огорошивает эксперт, потому что если ему не мешать, сам он восстанавливается быстрее, чем если туда придут с тяжёлой техникой, начнут почву пахать, втыкать сеянцы... Главной задачей должно быть – чтобы леса не сгорели заново, как это часто бывает. Потому что молодняки горят охотнее и быстрее, чем старые. Вкладывать силы надо в то, чтобы такие пожарные катастрофы не повторялись.

– Но я знаю примеры, когда восстановлением леса всё же занимаются.

– Да, для того, чтобы получить лес с определёнными характеристиками – это хозяйственная функция. Сажают, чтобы выросла не берёза, которая легче всего осваивает новые пространства, а – сосна или ель. Но сама по себе посадка не гарантирует ничего. И в 90% случаев, если просто посадить и потом ничего не делать, вырастет все та же берёза. На воспроизводство лесов больше влияет уход, в том числе рубки ухода в молодняках, чем сама посадка.

– Тогда на что пойдут выделенные миллиарды?

– На все, что входит в обязанности региональных чиновников и финансируется из федерального бюджета – содержание штата чиновников и лесных специалистов, которые большую часть времени тратят на отчётность, а это тоже стоит денег, рабочие места, технику. Что останется – это лесовосстановление, охрана от пожаров и их тушение.

– На всю страну – это же копейки…

– Это только то, что идёт по линии государства. По закону лесовосстановление – это в основном задача арендаторов.