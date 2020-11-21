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Митрополит Иларион призвал проявить снисхождение к парню, прикурившему от свечки в церкви

Молодой человек извинился и признался, что ничего в религии не смыслит, пояснил представитель РПЦ

Фото: Global Look Press

Митрополит Иларион

Глава PR-отдела Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион считает, что к 19-летнему Виталию Мирошникову стоит проявить снисхождение. Молодой человек ранее выложил видео, как закуривает от свечки в православном храме, а затем извинился за свой поступок.

Мирошникову назначили обязательные работы, однако он, не отбыв наказание, уехал в Москву. Теперь приговор может быть ужесточен, но митрополит Иларион считает, что это было бы лишним.

«После того как этот молодой человек совершил свой поступок и получил множество негативных комментариев в социальных сетях, он принес извинения», — сказал священник (цитата по ТАСС).

Иларион также обратил внимание на одно высказывание юноши, которое делает ситуацию «нелепой и печальной»: «Он сказал: я не получил никакого религиозного образования, и для меня вся эта сфера является закрытой».

В этой связи представитель РПЦ отмечает, что стоило бы увеличить количество времени, которое в образовательной программе отводится на религиозное образование.

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