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«ВКонтакте»: О Путине и Навальном в 2021 году писали больше всех. Они переплюнули Бузову и Моргенштерна

Путин на первом месте с огромным отрывом. Навальный вдвое обгоняет Моргеншетрна и в четыре раза — Бузову

Фото: Global Look Press, скриншот Bloomberg, instagram

Из десяти самых популярных людей 2021 года, по версии наиболее распространённой в России социальной сети «ВКонтакте», пятеро — политики. Причем двое из них с огромным отрывом возглавляют рейтинг. Первым идет президент Владимир Путин (13,04 млн), а за ним с трехкратным отставанием — оппозиционер Алексей Навальный (4,45 млн).

В свою очередь, о Навальном пользователи соцсетей писали вдвое чаще, чем о популярной среди подростков корейской K-поп-группе BTS (2,2 млн) и рэпере Моргенштерне (2,01 млн), ставшем самым популярным исполнителем года по версиям Spotify и Apple. 

Пятое, шестое и седьмое места занимают президент Украины Владимир Зеленский (1,26 млн), бывший президент США Дональд Трамп (1,15 млн) и Александр Лукашенко (1,05 млн) соответственно. Действующий президент США Джо Байден в десятку не вошел.

На восьмом месте идет шоу-вумен Ольга Бузова (1 млн), на девятом — поп-группа Artik & Asti (992 тысячи), а завершает рейтинг бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов (943 тысячи).

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