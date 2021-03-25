В России выявили 30 209 заболевших СOVID-19 за сутки

За последние сутки в России зафиксирован 1 181 летальный исход, полностью выздоровели после лечения еще 35 794 человека, следует из данных оперштаба.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2948), Санкт-Петербурге (2111), Московской области (1616), Самарской области (749), Красноярском крае (729) и Пермском крае (690).

За все время пандемии в стране выявлено 9 925 806 случаев коронавируса, зафиксировано 286 004 летальных исхода, выздоровел 8 637 861 человек.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус не удастся победить, даже если получится подавить инфекцию.