Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:05

В России выявили 30 209 заболевших СOVID-19 за сутки

В Москве прирост заболевших за 24 часа составил 2948 человек

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России зафиксирован 1 181 летальный исход, полностью выздоровели после лечения еще 35 794 человека, следует из данных оперштаба. 

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2948), Санкт-Петербурге (2111), Московской области (1616), Самарской области (749), Красноярском крае (729) и Пермском крае (690).

За все время пандемии в стране выявлено 9 925 806 случаев коронавируса, зафиксировано 286 004 летальных исхода, выздоровел 8 637 861 человек.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус не удастся победить, даже если получится подавить инфекцию. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 5 дней назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Общество 1 час назад

QR-коды к утюгу или курице: в Роспотребнадзоре рассказали, как россияне проходят в ТЦ

Общество 3 часа назад

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене онлайн-голосования

Общество 5 часов назад

Коронавирус никогда не победить, депутаты увеличат зарплаты помощникам: главное к утру 9 декабря

Общество 6 часов назад

В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при штамме омикрон

Общество 13 часов назад

Иск Навального к колонии, ботофермы и бан Шукшиной: новости к полуночи 8 декабря

Политика 14 часов назад

Генпрокурор призывает оставить во власти только людей с «кристально чистой репутацией»

Общество 14 часов назад

Пересчитать всех и вся! Неизвестная история переписей населения в России

Политика 15 часов назад

Мизулина-младшая нашла «ботофермы», созданные к выборам президента в 2024 году, но боится их спугнуть

Общество 16 часов назад

Создатель Gulagu.net о присвоении звания главе Иркутского ГУФСИН: «Путин лично расписался в одобрении садизма»

Общество 18 часов назад

ОНК: Убивший в МФЦ двух человек пришел в учреждение за паспортом

Общество 19 часов назад

«МММ государственного масштаба»: в сети оценили законопроект по продлению заморозки накопительной части пенсий

Общество 19 часов назад

«Подтёрлись 25-й статьей Конституции…»: в сети оценили закон о повышении полномочий полиции

Общество 19 часов назад

«Оказывается, в подорожании гречки в «Шестёрочке» виновата Америка»: в сети высмеяли заявление Путина о росте цен

Общество 19 часов назад

«Скоро за отсутствие маски начнут расстреливать без суда и следствия»: в сети оценили решение Верховного суда о штрафе магазину за «безмасочного» продавца

Общество 20 часов назад

«Жена отдала его в санаторий, где он валялся, никому не нужный»: мать тяжелобольного боксёра Дениса Бойцова рассказала о его лечении

Политика 20 часов назад

Путин предложил Меркель остаться друзьями

Общество 21 час назад

«Штрафовать по фото за отсутствие маски - незаконно!» Юристы подсказали доводы, которые помогут не стать жертвой камер видеонаблюдения

Общество 21 час назад

Титктокера приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии за кинутый снежок в машину ФСБ

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика