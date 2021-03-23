Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:46

Коронавирус никогда не победить, депутаты увеличат зарплаты помощникам: главное к утру 9 декабря

Коротко о главных событиях к утру четверга

Фото: Global Look Press

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн рассказал, почему нам не удастся победить COVID-19, даже если у нас получится подавить инфекцию. «В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда. SARS-CoV-2 – зооантропонозный вирус, который есть у животных, особенно у летучих мышей, они кладезь коронавируса. То есть человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных. Пытаться такой вирус искоренить, как было с натуральной оспой, безнадежная задача, это не получится», – пояснил он в разговоре с URA.ru. 

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении оплаты труда для своих помощников. Как сообщает «Коммерсант», российскому бюджету в 2022 году придется на это выделить дополнительные 761 млн руб. Депутаты объясняют возрастающие расходы увеличившейся нагрузкой на парламент и повышением требований к качеству работы депутатов в связи с принятыми поправками к Конституции. Авторы предлагают увеличить общий фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов с указанных в законе 300 тыс. руб. до 387 тыс. руб. Как отмечается, по закону каждый депутат и сенатор может иметь до семи помощников, обычно их около пяти. Размеры их зарплаты депутаты определяют самостоятельно для каждого. Предполагается, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2022 года. 

Стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов в России впервые превысила установленный ущерб. Как рассказал РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества за девять месяцев этого года (53,8 миллиарда рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 миллиарда). Он также добавил, что добровольно было возмещено еще 15 миллиардов рублей. Генпрокурор пояснил, что стоимость арестованного и изъятого у коррупционеров имущества несколько превышает размер причиненного ущерба, поскольку арест имущества предполагается не только в целях возмещения ущерба, но и для обеспечения исполнения наказания, например в виде штрафа.

Испанский футбольный клуб «Барселона» впервые за 21 год не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Барса» заняла третье место в группе уступив в последнем гостевом матче немецкой «Баварии» со счетом 0:3. Весной футболисты испанского клуба сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Туда же вылетел и российский клуб «Зенит». Он сыграл в ничью (3:3) с английским «Челси» и также занял третье место в группе, набрав пять очков. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 5 дней назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Общество 7 минут назад

«Символ переходного периода»: Pantone объявил цветом 2022 года новый оттенок синего Very Peri

Общество 1 час назад

QR-коды к утюгу или курице: в Роспотребнадзоре рассказали, как россияне проходят в ТЦ

Общество 1 час назад

В России выявили 30 209 заболевших СOVID-19 за сутки

Общество 4 часа назад

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене онлайн-голосования

Общество 6 часов назад

В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при штамме омикрон

Общество 13 часов назад

Иск Навального к колонии, ботофермы и бан Шукшиной: новости к полуночи 8 декабря

Политика 14 часов назад

Генпрокурор призывает оставить во власти только людей с «кристально чистой репутацией»

Общество 14 часов назад

Пересчитать всех и вся! Неизвестная история переписей населения в России

Политика 15 часов назад

Мизулина-младшая нашла «ботофермы», созданные к выборам президента в 2024 году, но боится их спугнуть

Общество 16 часов назад

Создатель Gulagu.net о присвоении звания главе Иркутского ГУФСИН: «Путин лично расписался в одобрении садизма»

Общество 18 часов назад

ОНК: Убивший в МФЦ двух человек пришел в учреждение за паспортом

Общество 19 часов назад

«МММ государственного масштаба»: в сети оценили законопроект по продлению заморозки накопительной части пенсий

Общество 19 часов назад

«Подтёрлись 25-й статьей Конституции…»: в сети оценили закон о повышении полномочий полиции

Общество 19 часов назад

«Оказывается, в подорожании гречки в «Шестёрочке» виновата Америка»: в сети высмеяли заявление Путина о росте цен

Общество 20 часов назад

«Скоро за отсутствие маски начнут расстреливать без суда и следствия»: в сети оценили решение Верховного суда о штрафе магазину за «безмасочного» продавца

Общество 20 часов назад

«Жена отдала его в санаторий, где он валялся, никому не нужный»: мать тяжелобольного боксёра Дениса Бойцова рассказала о его лечении

Политика 20 часов назад

Путин предложил Меркель остаться друзьями

Общество 21 час назад

«Штрафовать по фото за отсутствие маски - незаконно!» Юристы подсказали доводы, которые помогут не стать жертвой камер видеонаблюдения

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика