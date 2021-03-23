Коронавирус никогда не победить, депутаты увеличат зарплаты помощникам: главное к утру 9 декабря

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн рассказал, почему нам не удастся победить COVID-19, даже если у нас получится подавить инфекцию. «В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда. SARS-CoV-2 – зооантропонозный вирус, который есть у животных, особенно у летучих мышей, они кладезь коронавируса. То есть человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных. Пытаться такой вирус искоренить, как было с натуральной оспой, безнадежная задача, это не получится», – пояснил он в разговоре с URA.ru.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении оплаты труда для своих помощников. Как сообщает «Коммерсант», российскому бюджету в 2022 году придется на это выделить дополнительные 761 млн руб. Депутаты объясняют возрастающие расходы увеличившейся нагрузкой на парламент и повышением требований к качеству работы депутатов в связи с принятыми поправками к Конституции. Авторы предлагают увеличить общий фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов с указанных в законе 300 тыс. руб. до 387 тыс. руб. Как отмечается, по закону каждый депутат и сенатор может иметь до семи помощников, обычно их около пяти. Размеры их зарплаты депутаты определяют самостоятельно для каждого. Предполагается, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов в России впервые превысила установленный ущерб. Как рассказал РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества за девять месяцев этого года (53,8 миллиарда рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 миллиарда). Он также добавил, что добровольно было возмещено еще 15 миллиардов рублей. Генпрокурор пояснил, что стоимость арестованного и изъятого у коррупционеров имущества несколько превышает размер причиненного ущерба, поскольку арест имущества предполагается не только в целях возмещения ущерба, но и для обеспечения исполнения наказания, например в виде штрафа.

Испанский футбольный клуб «Барселона» впервые за 21 год не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Барса» заняла третье место в группе уступив в последнем гостевом матче немецкой «Баварии» со счетом 0:3. Весной футболисты испанского клуба сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Туда же вылетел и российский клуб «Зенит». Он сыграл в ничью (3:3) с английским «Челси» и также занял третье место в группе, набрав пять очков.