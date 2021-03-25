Врач назвал необычный симптом, возникающий у детей при омикрон-штамме коронавируса

У 15% заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 детей может возникнуть сыпь. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил британский врач Дэвид Ллойд.

Как рассказал медик, болезнь по-разному проявляется у взрослых и детей. В связи с этим родители должны обращать внимание на появление у детей следующих симптомов: усталости, головной боли, потери аппетита, а также сыпи.

Ллойд подчеркнул, что ранее сыпь у ковидных больных наблюдалась только лишь у небольшого числа зараженных.