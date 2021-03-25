Ученые показали первый снимок омикрон-штамма COVID-19

Китайский медицинский институт HKU Medicine опубликовал первые снимки новой мутации коронавируса омикрон, полученные с помощью электронного микроскопа.

На снимке электронная микрофотографию с низким увеличением почечной клетки обезьяны (Vero E6) после заражения вариантом SARS-CoV-2 Omicron, показывающая повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

Как уточняется, микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности (место выделено красным прямоугольником).