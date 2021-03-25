Вирусолог РАН считает, что омикрон-штамм может стать живой вакциной от COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса омикрон может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность и переболевший получит иммунитет, передает URA.RU.

По словам вирусолога, коронавирус мог пройти вторую фазу эволюции и стать менее патогенным, несмотря на большую заразность.

«Может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», – отметил Чумаков.

Ученый считает, что за развитием нового варианта требуется наблюдать, и если омикрон вытеснит другие болезнетворные штаммы, например дельта-штамм, это может снизить тяжесть заболевания и уменьшить вероятность «серьезных карантинов» и локдаунов.