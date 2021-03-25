В Центре Гамалеи считают, что штамм омикрон приведёт к концу пандемии Covid-19

Вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение в мире нового штамма коронавируса омикрон может привести к завершению пандемии. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Как рассказал профессор, по имеющимся данным учёных со всего мира, в большинстве случаев эта мутация коронавируса не приводит к тяжёлому течению Covid-19.

– Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более лёгкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более лёгкое. Дельта уйдёт, на его место может прийти этот вирус, но будет уже не настолько опасная эпидемия. Сейчас умирают порядка 3%, а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с омикроном, – заключил он.

Учёный отметил, что новый штамм не успеет распространиться до Нового года и ему понадобится около шести месяцев, как и предшествующему ему дельта-штамму.