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Депутаты Госдумы предложили альтернативу введения QR-кодов

Инициатива предполагает введение бесплатного и повсеместного тестирования на ковид

Фото: Global Look Press

Организовать в России систему общедоступного бесплатного тестирования на COVID-19 вместо введения QR-кодов предложил депутат партии «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов, передает Ura.ru.

«Обязательное, бесплатное, доступное для всех тестирование. Пришел на работу, в школу, вуз, аэропорт. У тебя нет QR-кода – есть разные причины: медотвод, религиозные соображения. Дайте возможность ему протестироваться, определите, опасен он или нет, и пропустите куда угодно», – сказал он на заседании в Госдуме на тему «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации».

Его поддержал депутат от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, QR-коды можно использовать как дополнительный стимул к вакцинации. 

«Сами сертификаты или QR-коды могут применяться как вариант стимуляции к вакцинации. Например, для снятия с вакцинированных запрета на посещение публичных мероприятий», – отметил он. 

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