Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:29

Жители Махачкалы вышли на митинг, санкции против Беларуси, билет на самолет без QR-кода. Главное к 3 декабря

Пересмотр закона о QR-кодах, западные санкции против Беларуси, блокировка интернет-магазина изделий ручной работы. Главное к утру пятницы

Фото: Global Look Press

Накануне вечером жители Махачкалы вышли на улицы и перекрыли проспект Амет-Хана Султана из-за отсутствия газа в домах. Его отключили в связи с аварией, произошедшей 22 ноября. Всё это время газа не было. Об этом пишет «Газета.ру». На митинг приехал мэр города и пообещал ускорить проверку оборудования, после чего жильцы разошлись.

Вчерашние похождения блогера Ильи Варламова в игровом клубе в Либерии закончились без происшествий: его отпустили из полиции без составления протокола после того, как убедились, что он ничего не снимал, в чем его обвинял владелец клуба. «Я пока свободен», — пишет блогер, отмечая, что российского посольства в стране нет.

Минтранс решил проверять QR-коды только при посадке на авиарейс, а не при покупке билета, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. На этом ещё до публикации законопроекта настаивали авиакомпании. Согласно описанной газетой процедуре, если пассажир не сможет сесть на борт из-за отсутствия кода, компания должна будет в течение 30 суток вернуть деньги за билет.

Фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов», «Ростова», «Локомотива», «Рубина» и «Зенита» начнут уходить с матчей в обусловленное время, пишет «Чемпионат». Таким образом они выступили против массового задержания болельщиков на матче ЦСКА — «Зенит». 29 ноября полицейские задержали около 400 фанатов из-за того, что те зажгли десятки файеров.

США, Евросоюз, Великобритания и Канады ввели новые санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом на границе с Польшей. В частности под их действия попали председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, глава отдельной службы активных мероприятий пограничной службы Игорь Крючков, командиры погранотрядов в Гродно, Полоцке, Бресте, Лиде и Сморгони, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, ряд судей минских судов, судьи Верховного суда Республики, сотрудники прокуратуры и Комитета госконтроля Беларуси и гендир телеканала ОНТ Марат Марков, бравший интервью у Романа Протасевича.

Попали под санкции и ряд компаний: авиакомпания «Белавиа», «Гродно Азот», «Белоруснефть» и «Белшина», гостиницы «Планета» и «Минск» и другие компании. В списке американский санкций также сын Александра Лукашенко Дмитрий Лукашенко, глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и ряд компаний. В британском списке присутствует телевизионный пропагандист Григорий Азаренок.

Роскомнадзор заблокировал маркетплейс Etsy — крупнейший в России интернет-магазин для продажи изделий ручной работы. Об этом пишет РБК. Причиной блокировки стало решение тамбовского суда, который согласился с обвинением, что на площадке по запросу «gucci replica» реализовывалась контрафактная продукция, выдававшаяся за вещи Gucci без разрешения бренда.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

Расследование 21 минуту назад

Очень творческие люди. Как участок в элитном поселке связал Аллу Пугачеву и сына главы МВД

Политика 22 минуты назад

Мужчину с кинжалом и пистолетом задержали в здании правительства Чехии. Он хотел убить премьера

Общество 23 минуты назад

В Москве могут ограничить празднование Нового года

Общество 24 минуты назад

«Почта России» начала доставлять вино. Бутылку будут упаковывать в пенопласт

Общество 1 час назад

После трагедии в «Листвяжной» ответственность владельцев шахт усилят

Общество 1 час назад

Инвестиции в здоровье: как Россия может стать крупнейшей спортивной державой

Общество 1 час назад

Губернатор Красноярского края допустил введение QR-кодов в общественном транспорте

Общество 2 часа назад

Глава РФПИ объяснил, почему «Спутник» ещё не признан ВОЗ. Чиновники не могут оформить бумаги

Общество 2 часа назад

Минздрав расширит список противопоказаний для медотвода от вакцинации

Общество 10 часов назад

«Круче было только тогда, когда Путин героически бросил ручку»: в сети иронично разнесли федеральные СМИ за «бомбовую» новость про президента

Общество 10 часов назад

«Счастье нельзя купить!» Исследователям досталось за формулировку вопроса при опросе россиян

Происшествия 11 часов назад

Варламова в Либерии спасают от разъярённой толпы. Он фотографировал игровые автоматы

Общество 11 часов назад

Фирма Депардье отошла «Бабушке». Имя актёра вычёркивают из российского бизнеса

Общество 11 часов назад

Редактирование Росреестра, страсти по омикрону, роба с QR-кодом: новости к полуночи 2 декабря

Политика 12 часов назад

У россиян снизилось доверие к Путину, но 46% считают, что страна идет в правильном направлении

Общество 12 часов назад

Максим Шевченко о причине ЧП на шахте в Кузбассе: «В России нет профсоюзного движения, оно уничтожено и раздавлено»

Политика 13 часов назад

Команда Навального обнаружила, что в Росреестре засекретили московскую квартиру президента Казахстана

Общество 14 часов назад

«Незавидная участь – налоги и долги»: адвокат рассказал, что ждёт наследников Градского

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика