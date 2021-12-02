Жители Махачкалы вышли на митинг, санкции против Беларуси, билет на самолет без QR-кода. Главное к 3 декабря

Вчерашние похождения блогера Ильи Варламова в игровом клубе в Либерии закончились без происшествий: его отпустили из полиции без составления протокола после того, как убедились, что он ничего не снимал, в чем его обвинял владелец клуба. «Я пока свободен», — пишет блогер, отмечая, что российского посольства в стране нет.

Минтранс решил проверять QR-коды только при посадке на авиарейс, а не при покупке билета, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. На этом ещё до публикации законопроекта настаивали авиакомпании. Согласно описанной газетой процедуре, если пассажир не сможет сесть на борт из-за отсутствия кода, компания должна будет в течение 30 суток вернуть деньги за билет.

Фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов», «Ростова», «Локомотива», «Рубина» и «Зенита» начнут уходить с матчей в обусловленное время, пишет «Чемпионат». Таким образом они выступили против массового задержания болельщиков на матче ЦСКА — «Зенит». 29 ноября полицейские задержали около 400 фанатов из-за того, что те зажгли десятки файеров.

США, Евросоюз, Великобритания и Канады ввели новые санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом на границе с Польшей. В частности под их действия попали председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, глава отдельной службы активных мероприятий пограничной службы Игорь Крючков, командиры погранотрядов в Гродно, Полоцке, Бресте, Лиде и Сморгони, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, ряд судей минских судов, судьи Верховного суда Республики, сотрудники прокуратуры и Комитета госконтроля Беларуси и гендир телеканала ОНТ Марат Марков, бравший интервью у Романа Протасевича.

Попали под санкции и ряд компаний: авиакомпания «Белавиа», «Гродно Азот», «Белоруснефть» и «Белшина», гостиницы «Планета» и «Минск» и другие компании. В списке американский санкций также сын Александра Лукашенко Дмитрий Лукашенко, глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и ряд компаний. В британском списке присутствует телевизионный пропагандист Григорий Азаренок.

Роскомнадзор заблокировал маркетплейс Etsy — крупнейший в России интернет-магазин для продажи изделий ручной работы. Об этом пишет РБК. Причиной блокировки стало решение тамбовского суда, который согласился с обвинением, что на площадке по запросу «gucci replica» реализовывалась контрафактная продукция, выдававшаяся за вещи Gucci без разрешения бренда.