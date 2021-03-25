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Вчера, в 23:48

Варламова в Либерии спасают от разъярённой толпы. Он фотографировал игровые автоматы

Полиция страны спрятала российского блогера в участке

Фото: Instagram Ильи Варламова

Блогер Илья Варламов сообщил в своем телеграм-канале что полиция Либерии эвакуировала его в участок, чтобы защитить от разъяренной толпы. Варламов фотографировал территорию, на которой находятся игровые автоматы.

На российского блогера напал мужчина, который посчитал, что Варламов сфотографировал сделанную им ставку. В итоге завязалась драка, переросшая в массовую потасовку.

«Приехала полиции, эвакуировали, сейчас в участке. Человек обвиняет меня в том, что я сфотографировал его ставку на игровых автоматах. Приехал ЕГО адвокат. Не понятно, что хотят. Меня обвиняют в том, что я снял секретное расположение игровых автоматов и какие-то выигрышные комбинации (бред, конечно)»

, – пишет Варламов.

Также блогер поделился снимком полицейского участка:

До этого блогер писал в Instagram, что Либерия ужасает его бедностью и грязью. « Первое, что визуально шокирует в стране — это отношение к мусору. Океан тут воспринимают как отхожее место. Люди ходят на берег гадить и выбрасывают отходы», – писал урбанист.

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