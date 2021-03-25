Варламова в Либерии спасают от разъярённой толпы. Он фотографировал игровые автоматы

Блогер Илья Варламов сообщил в своем телеграм-канале что полиция Либерии эвакуировала его в участок, чтобы защитить от разъяренной толпы. Варламов фотографировал территорию, на которой находятся игровые автоматы.

На российского блогера напал мужчина, который посчитал, что Варламов сфотографировал сделанную им ставку. В итоге завязалась драка, переросшая в массовую потасовку.