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Вернувшихся из ЮАР россиян отправили в обсерватор на две недели. Часть из них привиты «Спутником»

В постановлении, на основании которого людей сослали в изолятор при этом нет никаких ссылок на омикрон, но штрафами людей все равно пугают

Фото: АГН "Москва"

25 граждан России, прилетевших в страну из Южно-Африканской Республики на специальном вывозном рейсе (авиасообщение со страной было экстренно закрыто), принудительно отправили на карантин в Аэротель Домодедово. За попытку покинуть помещение им грозят штрафом до 40 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал «Штаб правовой помощи. Коронавирус», публикацией которого также делится глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, решение отправить людей в обсерватор принял глава подмосковного Роспотребнадзора.

При этом у всех пассажиров отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, а часть из изолированных граждан привиты отечественной вакциной «Спутник V».

«Мы 18 часов летели, дико устали и хотели спать», — рассказывает один из помещенных в карантин, которого принудили подписать согласие на 14-дневную изоляцию.

При этом правозащитники отмечают, что главный санитарный врач в своем постановлении не ссылается ни на какие документы, связанные с омикрон-штаммом.

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