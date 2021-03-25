ЮАР провожает «застрявших» гостей. Российские туристы возвращаются домой

3 декабря Россияне смогут вернутся домой из ЮАР. Вылет рейса Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва состоится в 14:35. Об этом сообщает в Telegram-канале консульство России в Кейптауне.

«Уважаемые граждане, специальный коммерческий рейс 3 декабря с.г. вылетает из Кейптауна в Аддис-Абебу в 14:35, из Аддис-Абебы в Москву в 23:00, аэропорт прибытия Домодедово», – написано в сообщении.

Генконсульство РФ формирует список желающих улететь этим рейсом. Билет в экономкласс будет стоить более 100 тысяч рублей.

Дипмиссии удалось убедить авиакомпанию Ethiopian Airlines предоставить для этого рейса более вместительные самолеты, чтобы забрать как можно больше российских граждан.

Организатор туров Алексей Алексеев из Оренбурга уже вернулся в Россию из ЮАР и дал интервью радиостанции Business FM.

«Я уже в Москве нахожусь, сегодня прилетел на регулярном рейсе эфиопских авиалиний. Консульство вело переговоры с эфиопскими авиалиниями, чтобы рейс организовать или увеличить борт, чтобы дополнительных людей можно было вывезти. Это коммерческий рейс, также с эфиопскими авиалиниями, это просто они разговаривали, не знаю, но, предложили выкупать билеты по 110 тысяч. При этом можно было купить на обычный регулярный рейс за 58 тысяч, например, на 1 декабря. Консульство договорилось, почему-то ценник оказался 110 тысяч. Не знаю, в итоге кто-то наберется или не наберется, потому что все возмущались в чате, не особо народ захотел, смысла в этом никакого нет», – прокомментировал Алексеев ситуацию в аэропорту Кейптауна.