В Москве родителям запретят приходить на утренники и концерты детей

Все творческие мероприятия, которые будут проходить в школах при участии детей, из родители посетить не смогут. Об этом РИА Новости заявили в Департаменте образования и науки Москвы.

«Утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мера обусловлена защитой детей от коронавируса.

Посмотреть, как выступает ребенок, можно будет только через видеотрансляцию или изучив запись мероприятия уже после того как оно закончится.

Напомним, что согласно данным источников «Ведомостей», мэрия Москвы также планируют ввести дополнительные ограничения на мероприятия, связанные с празднованием Нового года на центральных улицах города.