В Москве могут ограничить празднование Нового года

В Москве в этом году могут частично ограничить праздничные мероприятия в центре столицы в честь Нового года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к мэрии, и федерального чиновника.

Как отмечается, в ночь на 1 января этого года не будут закрывать Тверскую улицу для народных гуляний, но празднования в центре города не планируется. В других районах города будет открыто около 20 новогодних площадок. В дополнение к уже работающему катку на Красной площади откроются еще два, в парке Горького и на ВДНХ.

По словам источника, ведение QR-кодов в ресторанах на Новый год пока не планируется и москвичам дадут спокойно отдохнуть и отпраздновать этот день.

Подчеркивается также, что жители столицы будут отмечать праздник в своих районах и реже приезжать в центр города,

Собеседник газеты добавил, что до Нового года еще месяц и планы могут поменяться в зависимости от уровня заболеваемости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что новогодние ярмарки в Москве этой зимой будут работать, несмотря на пандемию.