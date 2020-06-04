Собянин: новогодние ярмарки в Москве этой зимой будут работать, несмотря на пандемию

В Москве возобновляется работа уличных фестивалей, катки, будут работать новогодние ярмарки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости».

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом, все равно будем фестивали проводить. (...) "Путешествие в Рождество" будет обязательно. Город сегодня уже украшается, будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать. И я думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать», – заявил Собянин.

Градоначальник отметил, что фестивали вернутся в столицу полноценно после завершения пандемии.

Как отмечается, новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится в Москве уже несколько лет. В последний раз он состоялся с 13 декабря 2019 по 31 января 2020 года.