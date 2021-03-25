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Смертности от COVID в России остается высокой, за сутки в стране погибло 1 217 человек

Прирост заболевших составил 32 930 человек

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России зафиксировано 1 217 летальных исходов, 32 930 новых заболевших, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни, полностью выздоровели еще 36 514 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием. 

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (3304), Санкт-Петербурге (2609), Московской области (1813), Самарской области (897), а также в Краснодарском крае (812) и в Красноярском крае (774). 

За все время пандемии в стране выявлено 9 736 037 случаев коронавируса, зафиксировано 278 857 летальных исходов, выздоровел 8 436 631 человек.

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