Смертности от COVID в России остается высокой, за сутки в стране погибло 1 217 человек

За последние сутки в России зафиксировано 1 217 летальных исходов, 32 930 новых заболевших, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни, полностью выздоровели еще 36 514 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (3304), Санкт-Петербурге (2609), Московской области (1813), Самарской области (897), а также в Краснодарском крае (812) и в Красноярском крае (774).

За все время пандемии в стране выявлено 9 736 037 случаев коронавируса, зафиксировано 278 857 летальных исходов, выздоровел 8 436 631 человек.