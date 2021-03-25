Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:22

Роскомнадзор разблокировал крупнейший маркетплейс для продажи рукоделия Etsy

Портал удалил запрещенную судом информацию

Фото: Скриншот

После того как с сайта инетрнет-магазина Etsy.com была удалена информация о продаже неоригинальных вещей от якобы Gucci, Роскомнадзор снял блокировку со всего сервиса. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди российских пользователей интернет-ресурса Etsy.com после того, как запрещенная информация была удалена», — передает заявление службы ТАСС.

Решение об удалении указанной информации, как уже писал «Собеседник», вынес тамбовский суд. Как пояснили в Роскомнадзоре, крупнейший в России маркетплейс для продажи ручных изделий не удалил информацию после направления запроса ведомства, поэтому портал был полностью заблокирован.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Максим Леонидов: «Наша власть всё откровеннее высказывает свою позицию к инакомыслию»

Общество 1 минуту назад

Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву стало плохо во время суда

Общество 1 час назад

Прокуратура потребовала ужесточить наказание Юрия Дмитриева до 15 лет колонии строгого режима

Общество 1 час назад

После разноса Путина определили, сколько надо платить шахтерам

Политика 1 час назад

Милонов, Дед Маразм и Снегурочка

Общество 1 час назад

В Антарктике бархатный сезон: туристы едут посмотреть на китов

Общество 1 час назад

Голикова назвала регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID

Общество 1 час назад

Как будут судить мертвого неонациста Тесака, обвиняемого в серии убийств? Объясняет адвокат

Общество 2 часа назад

Полиция задержала стрелявшего в центре Москва. Пистолет оказался травматическим

Общество 3 часа назад

РБК назвал вероятного нового гендиректора VK

Общество 3 часа назад

Гендиректор VK Борис Добродеев уходит со своего поста и покидает компанию

Без рубрики 4 часа назад

Директор Любови Успенской на красной дорожке следил, кому она даёт интервью. Видео

Происшествия 4 часа назад

В центре Москвы мужчина расстрелял прохожего и скрылся. Объявлен план «Перехват»

Общество 4 часа назад

Вернувшихся из ЮАР россиян отправили в обсерватор на две недели. Часть из них привиты «Спутником»

Общество 4 часа назад

В Москве родителям запретят приходить на утренники и концерты детей

Общество 4 часа назад

Сертификаты для переболевших COVID-19 продляются до года

Общество 5 часов назад

«Мы должны помогать тем, кому это нужнее всего»

Без рубрики 5 часов назад

ЮАР провожает «застрявших» гостей. Российские туристы возвращаются домой

Общество 5 часов назад

Смертности от COVID в России остается высокой, за сутки в стране погибло 1 217 человек

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика