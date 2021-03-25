Роскомнадзор разблокировал крупнейший маркетплейс для продажи рукоделия Etsy

После того как с сайта инетрнет-магазина Etsy.com была удалена информация о продаже неоригинальных вещей от якобы Gucci, Роскомнадзор снял блокировку со всего сервиса. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди российских пользователей интернет-ресурса Etsy.com после того, как запрещенная информация была удалена», — передает заявление службы ТАСС.

Решение об удалении указанной информации, как уже писал «Собеседник», вынес тамбовский суд. Как пояснили в Роскомнадзоре, крупнейший в России маркетплейс для продажи ручных изделий не удалил информацию после направления запроса ведомства, поэтому портал был полностью заблокирован.