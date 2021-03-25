Полиция задержала стрелявшего в центре Москва. Пистолет оказался травматическим

Глава пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил о задержании 39-летнего мужчины, который устроил стрельбу в центре Москвы. Оказалось, что причиной инцидента стала бытовая ссора между двумя водителями. При этом стрелял он, предположительно, из травматического пистолета, добавляют в полиции.

«Между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно из травматического оружия, в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», — передает слова г-на Васенина ТАСС.

Уточняется, что пострадавший был ранен в руку.

Ранее ряд источников СМИ и агентств сообщали, что нарушитель после стрельбы скрылся с места преступления, а в городе был объявлен план «Перехват». Также Mash писал, что всё произошло на 2-й Брестской улице, но, по информации МВД, местом происшествия стала Большая Грузинская улица.