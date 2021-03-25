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В центре Москвы мужчина расстрелял прохожего и скрылся. Объявлен план «Перехват»

Известно имя раненого — он госпитализирован. Информации о стрелке пока нет, как и о причине нападения

Фото: Global Look Press

Водитель машины марки Cadillac Escalade устроил стрельбу на 2-й Брестской улице в Москве. Об этом сообщает издание Mash. Информацию также подтверждает источник РИА Новости.

Как пишет Mash, мужчина «расстрелял» 34-летнего Алманбета Абдрахманова, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший выжил, но был госпитализирован в Боткинскую больницу.

В городе объявлен план «Перехват», подтверждают как Mash, так и РИА Новости.

Подробности инцидента, включая причину стрельбы и вид оружия, пока не раскрываются.

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