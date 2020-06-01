Губернатор Красноярского края допустил введение QR-кодов в общественном транспорте

Руководство Красноярского края может принять решение о введение системы QR-кодов в общественном транспорте, хотя пока эта мера не объявлена, заявил глава региона Александр Усс, призвав жителей края прививаться до этого момента.

«Транспорт — это жизненно необходимая вещь. Но не исключаю, что нам придется перейти и к этой практике», — заявил губернатор Усс в эфире передачи «Усс на связи» на местном телеканале «Енисей» (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас в Красноярском крае без QR-кода нельзя попасть в кафе и рестораны, музеи, гостиницы и пансионаты, парикмахерские и салоны красоты, СПА-салоны, спортзалы и фитнес-центры.