Znak: письмо главврачей антипрививочникам написала глава RT Симоньян из-за слов о проваленной компании вакцинации

Главред Russia Today Маргарита Симоньян могла быть автором открытого письма главврачей 11 ковидных больниц к противникам вакцинации. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники.

Как рассказал собеседник агентства, Симоньян возмутилась словами депутата Госдумы Петра Толстого о том, что вся информационная кампания по поводу коронавируса и вакцинации в России была провалена.

«Симоньян в числе прочих занимается пропагандой вакцинации, темой коронавируса. А тут не просто депутат, целый вице-спикер, причем вполне себе вменяемый и лояльный говорит: информационная кампания проведена плохо. Маргарита Симоновна сходила в нужный кабинет (в администрации президента – прим. ред.), пролоббировала идею с письмом», – заявил он.

Другой источник добавил, что некоторые указанные в письме врачи были не против самой идеи письма, но им не нравился тон письма и то, что здоровых людей приглашали в «красные зоны», где они рисковали бы своим здоровьем.

В свою очередь, Маргарита Симоньян опровергла свою причастность к письму. «Где вы находите такую чушь? Я бы гордилась быть инициатором и автором этого письма, но нет, это не я», – сказала глава RT.

Письмо главврачей крупных ковидных больниц России было опубликовано 24 ноября. Оно было обращено 12 известным личностям, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.