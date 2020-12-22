«Против отравителей Навального дело до сих пор не возбуждено»: Соболь о замене ей условного наказания на реальное

Соратница Навального Любовь Соболь прокомментировала решение суда о замене ей условных исправительных работ на реальные по «квартирному делу».

«Российский суд заменил мне условные исправительные работы на реальные из-за моей попытки поговорить с Кудрявцевым из группы фсбшников-убийц Навального. Против отравителей Навального уголовное дело до сих пор не возбуждено», – написала она в своем Twitter.

В апреле 2021 года суд назначил Соболь год исправительных работ условно за проникновение в квартиру предполагаемого отравителя Алексея Навального. В ноябре ФСИН потребовала заменить условные исправительные работы на реальные.

В августе сообщалось, что Соболь покинула Россию. В октябре МВД объявило ее в федеральный розыск.