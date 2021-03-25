Покинувшей страну Любови Соболь заменили условное наказание по «квартирному делу» на реальное

Суд заменил экс-юристу запрещенной в России организации Навального Любови Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Владимира Воронина.

«Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Соболь условные исправительные работы на реальные», – заявил он.

В апреле 2021 года суд назначил Соболь год исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. В ноябре ФСИН потребовала заменить условные исправительные работы на реальные.

В августе сообщалось, что Соболь покинула Россию. В октябре МВД объявило ее в федеральный розыск по неуказанной статье.