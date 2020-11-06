Против депутата от КПРФ Рашкина возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы

После снятия депутатской неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении него уголовное дело о незаконной охоте из-за убийства лося. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Председателем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота")», – сказала представитель СК.

25 ноября Госдума проголосовала за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. По вменяемой ему статье депутату грозит до пяти лет лишения свободы.

18 ноября депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин выложил видеообращение, в котором признался в убийстве лося на охоте в Саратовской области.