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Против депутата от КПРФ Рашкина возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы

Дело возбудили по статье о незаконной охоте после того, как коммунист застрелил лося, не имея разрешения

Фото: Скриншот с Youtube-канала Валерия Рашкина

После снятия депутатской неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении него уголовное дело о незаконной охоте из-за убийства лося. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Председателем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота")», – сказала представитель СК.

25 ноября Госдума проголосовала за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. По вменяемой ему статье депутату грозит до пяти лет лишения свободы.

18 ноября депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин выложил видеообращение, в котором признался в убийстве лося на охоте в Саратовской области.

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